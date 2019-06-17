Трамп поблагодарил Нетаньяху за название поселка на Голанах в свою честь

Президент США Дональд Трамп выразил благодарность премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху за решение о строительстве поселка Рамат-Трамп на Голанских высотах. Название населенного пункта переводится как «Высоты Трампа».

«Благодарю премьер-министра Нетаньяху и государство Израиль за эту большую честь», - написал американский президент в своем Twitter.

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Ранее власти Израиля сообщили о том, что назовут будущий поселок именем американского президента в знак благодарности о том, что Трамп признал Голанские высоты якобы территорией Израиля.

Двадцать пятого марта по указу американского президента США признали так называемый суверенитет Израиля над Голанскими высотами. В то же время другие страны отказываются считать эту территорию израильской.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что решение США о признании Голанских высот территорией Израиля является грубым нарушением Устава ООН, принципов международного права, а также блока резолюций СБ ООН по урегулированию арабо-израильского конфликта (прежде всего - резолюции 479).