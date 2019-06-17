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Шале и личный вертолет: сын Алибасова рассказал, как пройдет реабилитация отца

Ян Брацкий
21:36 17.06.2019
Для дальнейшего лечения шоумен может отправиться в Казахстан, где готовы взять на себя все расходы по восстановлению его здоровья.
© Видео: ТРК Звезда

Главная угроза для жизни продюсера Бари Алибасова миновала. Об этом «Звезде» рассказал его сын.

С его слов, у отца заживают все раны и пагубные последствия острого отравления почти удалось преодолеть.

Единственная проблема, с которой пришлось столкнуться врачам, это провалы в памяти у Алибасова-старшего, и нарушение его речевых функции.

Впрочем, уверен его сын, в обществе своей супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной знаменитый шоумен быстрее пойдет на поправку.

Следить за этим, вероятнее всего, будут казахские врачи, которые пригласили Бари Каримовича на родину, восстанавливать здоровье и силы.

«Нам пришло по очень высокопоставленным каналам информация о том, что отца приглашают в Казахстан, на церемонию переноса столицы из Алма-Аты в Астану. Его там все любят и уважают, ведь он родился в Казахстане и он по крови наполовину казах. По этим каналам нам сообщили о готовности Казахстана взять на себя все расходы по его дальнейшей реабилитации. Ему выделили в горном районе отдельное шале, личный вертолет, чтобы он ни в чем не нуждался. Я считаю это решение наиболее конструктивным. Казахская медицина не так славится, как немецкая, но для него они сделают лучше, чем в Германии», - выразил надежду сын Бари Алибасова.

В Казахстан Бари Алибасов может отправиться в компании своего любимого кота Чучи, который нашелся к всеобщей радости.

Накануне объявился и мужчина, которые ранее обманным путем получил вознаграждение в сумме 800 тысяч рублей, вернув родственникам Алибасова «двойника» любимца продюсера.

«Сегодня все хорошо. Даже мужчина, который увел у меня 800 тысяч рублей, подкинув не того кота, позвонил и покаялся. Не знаю, какие причины его на это сподвигли, но он попросил обратно поменять, вернуть деньги в обмен на кота. 550 тысяч он уже перевел на карточку. Сказал, что остальные потратил, но обязательно вернет», - заявил в интервью «Звезде» Алибасов-младший.

Бари Алибасова госпитализировали 4 июня после того, как он выпил средство для очистки труб.

По версии его родных, Алибасов-старший перепутал бытовую химию с питьевым йогуртом.

Долгое время врачи боролись за жизнь шоумена и в итоге ввели его в состояние медикаментозной комы, чтобы восстановить силы организма. Спустя неделю после этого продюсер пришел в себя.

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