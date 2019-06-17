В ООН спрогнозировали численность населения Земли через 30 лет

Число жителей планеты увеличится на 2 миллиарда и достигнет 9,7 миллиарда человек к 2050 году.

Такой стремительный рост населения объясняется ростом числа людей, доживающих до репродуктивного возраста. Ожидается, что в скором времени Индия обгонит Китай и станет самой густонаселённой страной в мире.

Однако на общем фоне роста численности населения появляется все больше стран, в которых уровень рождаемости падает.

«Ожидается, что до 2050 года цифра увеличится до 55 стран, в которых численность населения уменьшится на один процент или более, и почти в половине из них произойдет сокращение по меньшей мере на 10 процентов», - говорится в опубликованном докладе.

В общей сложности половина ожидаемого прироста населения придется на 9 стран.

«Девять стран, в которых ожидается самый большой рост населения - это Индия, Нигерия, Пакистан, Демократическая Республика Конго, Эфиопия, Объединенная Республика Танзания, Индонезия, Египет и Соединенные Штаты Америки. Ожидается, что население Африки к югу от Сахары, к 2050 году практически удвоится», - говорится в докладе.

Предполагается, что темпы роста населения будут определяться уровнем рождаемости. Ожидается, что коэффициент фертильности снизится с 3,2 рождений на одну женщину в 1990 году до 2,2 рождений в 2050 году.