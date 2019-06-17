Политический тупик: Зеленский заявил о неготовности к диалогу с лидерами ДНР и ЛНР

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для возобновления переговоров в «нормандском формате» с участием Киева, Москвы, Берлина и Парижа.

По версии Зеленского, диалог может быть продолжен только после обмена военнопленными, возвращения украинских моряков, которых в России обвиняют в незаконном пересечении государственной границы, прекращении огня и разведении войск на юго-востоке Украины.

С таким заявлением украинский лидер выступил после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Мы готовы действовать в минском формате, продолжать отношения, прекратить огонь», - заявил Зеленский в ходе совместной пресс-конференции, которую транслировал канал «112 Украина».

Правда Зеленский тут же оговорился, заявив, что не готов к прямым переговорам с лидерами самопровозглашенных республик Донбасса.

В то время, как президент Украины говорил о мире, диалоге и готовности прекратить огонь, бойцы ВСУ подвергли массированному обстрелу северные окраины Донецка, выпустив по ним более 30 мин.

О массированном обстреле сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

В результате обстрела два жилых дома оказались повреждены. Украинские силовики применили не только минометы, но и крупнокалиберные пулеметы, а также стрелковое оружие.

По предварительным данным, жертв в результате обстрела нет.