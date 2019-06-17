Су-27 перехватили приближающиеся к границе РФ стратегические бомбардировщики США

Семнадцатого июня 2019 года экипажами российских истребителей Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне были осуществлены перехваты стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США, которые приближались к государственной границе Российской Федерации со стороны Черного и Балтийского морей.

О случившемся сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации. Нарушения государственной границы РФ допущено не было.

Полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.