На крупнейших учениях НАТО в Польше вспыхнул пожар

Во время проведения крупных военных учений Dragon-19 на полигоне в Дравско-Поморском на северо-западе Польши вспыхнул пожар. В общей сложности огнем охвачено около 100 гектаров. Горит трава и неиспользуемые постройки.

По сообщению польской радиостанции FM RMF, к локализации огня подключились около 30 пожарных команд, а так же добровольцы и военнослужащие. Рассматривается вопрос о привлечении к тушению пожара вертолетов.

В общей сложности в военных учениях Dragon-19 принимают участие около 18 тысяч военнослужащих и 2,5 тысячи единиц военной техники.

Ранее стало известно, что в акватории Балтийского моря в ходе учений Baltops-2019 польские военнослужащие посадили на мель большой десантный корабль «Гнезно».