Миронов предложил Путину проверять ближайших родственников коррупционеров

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов встретился в Кремле с Владимиром Путиным. Политик проинформировал президента о деятельности партии и ее законодательных инициативах.

По словам Миронова, «Справедливая Россия» предлагает ввести конфискацию имущества ближайших родственников коррупционеров, если доказано, что и их обогащение произошло незаконным путем.

«Если человек признан коррупционером и если это доказано в суде, то вариант конфискации имущества у нас сейчас есть, но во многих странах следует ещё и проверка имущества ближайших родственников», - пояснил Сергей Миронов.

Лидер партии сослался на международный опыт и подчеркнул, что конфискация имущества у родственников коррупционеров должна проходить, если доказано, что оно получено незаконно.