Бывший руководитель Свердловской железной дороги найден мертвым

Обвиняемый в получении взятки бывший руководитель Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексей Миронов найден мертвым, сообщает «Интерфакс».

По данным источников агентства, мужчина мог покончить с собой.

Три дня назад его перевели из-под домашнего ареста по залог. Адвокат Миронова Сергей Колосовский отказался комментировать инцидент, сославшись на отсутствие информации.

Экс-руководитель СвЖД стал фигурантом уголовного дела в декабре прошлого года. По версии следствия он получал взятки за общее покровительство при распределении контрактов РЖД в 2015-2016 годах.

Пятнадцатого декабря Ленинский суд Екатеринбурга арестовал мужчину, а после перевел под домашний арест.

Ранее тот же суд отказал стороне обвинения в продлении домашнего ареста и назначил залог в 5 миллионов рублей для освобождения бывшего начальника Свердловской железной дороги.