Умер бывший президент Египта Мухаммед Мурси
© Фото: Amr Sayed ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Умер бывший президент Египта Мухаммед Мурси. Об этом сообщает порта Masrawy.
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Умер бывший президент Египта Мухаммед Мурси
© Фото: Amr Sayed ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Умер бывший президент Египта Мухаммед Мурси. Об этом сообщает порта Masrawy.
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