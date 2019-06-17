В МВД опровергли сообщения о массовом увольнении сотрудников

В столичном главке МВД опровергли появившуюся ранее информацию о массовом увольнении сотрудников УВД.

По словам официального представителя ГУ МВД по городу Москве Юрия Титова, рапорты об увольнении подали только двое сотрудников и это произошло 11 июня 2019 года.

«Информация о единовременном обращении с рапортами об увольнении более 40 сотрудников УВД по ЗАО города Москвы не соответствуют действительности. Кадровая ситуация в указанном подразделении стабильная», - заявил в интервью РИА Новости Юрий Титов.

Именно сотрудники этого УВД задержали корреспондента Ивана Голунова. При личном осмотре, как заявили тогда в полиции, у молодого человека были обнаружены наркотики.

Голунова поместили под стражу. Сам журналист заявил, что зелье ему подбросили.

Журналиста поместили под домашний арест, а в ход расследования пришлось вмешаться лично министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву.

Спустя четыре дня после задержания Голунова, он объявил о прекращении уголовного преследования корреспондента.

Ивана отпустили из-под домашнего ареста, а глава управления по борьбе с наркотиками ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков лишились своих постов.