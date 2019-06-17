Это фиаско, капитан: польские моряки повредили корабль в ходе учений НАТО
Предположительно, большой десантный корабль наткнулся на подводные камни, подойдя слишком близко к берегу.
© Видео: Darius M, YouTube © Фото: Darius M, YouTube
Польские военнослужащие посадили на мель большой десантный корабль «Гнезно». Конфуз произошел в акватории Балтийского моря в ходе учений Baltops-2019.
Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь 8-й флотилии обороны побережья ВМС Польши Гжегож Левандовский.
С его слов, экипаж корабля отрабатывал высадку десанта на берег, когда судно столкнулось с подводным объектом, повредив обшивку днища.
В результате инцидента никто не пострадал.
Начинались учения куда более эффектно. Десант НАТО «атаковал» пляж с отдыхающими в литовском городе Паланга.
Перед невольными зрителями развернулось настоящее театральное действо. Танки, пехотинцы, десант и авиация устроили показательную тренировку.