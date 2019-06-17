В Испании обнаружили тело мертвой 13-летней россиянки

В частном доме городка Матаро, находящимся в автономном сообществе Каталония, полицейскими обнаружена мертвая 13-летняя девочка, гражданка России. В доме проживала мать, сын и дочь. Несколько дней назад женщина оставила старшего брата с сестрой, а сама уехала в Россию.

Мать подростков начала бить тревогу после того, как ее дети перестали выходить на связь. После 30 часов безуспешных попыток дозвониться до сына и дочери, женщина обратилась за помощью к русским друзьям, живущим неподалеку от их испанского дома.

Когда полицейские вошли в дом, то увидели перевернутую мебель, рядом с кроватью лежало тело девочки, а на стенах и постельном белье были пятна крови. Об этом пишет канал TeleCinco.

По сообщениям испанских СМИ, следствие предполагает насильственную смерть. Сейчас полицейские разыскивают старшего брата погибшей девочки, которого соседи не видели несколько дней.

На данный момент посольство РФ в Испании выясняет все обстоятельства гибели 13-летней гражданки России.