Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Испании обнаружили тело мертвой 13-летней россиянки

Тамара Астапенкова
18:17 17.06.2019
Полиция Каталонии ищет брата погибшего подростка.
В Испании обнаружили тело мертвой 13-летней россиянки
© Фото: Joan Valls, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

В частном доме городка Матаро, находящимся в автономном сообществе Каталония, полицейскими обнаружена мертвая 13-летняя девочка, гражданка России. В доме проживала мать, сын и дочь. Несколько дней назад женщина оставила старшего брата с сестрой, а сама уехала в Россию.

Мать подростков начала бить тревогу после того, как ее дети перестали выходить на связь. После 30 часов безуспешных попыток дозвониться до сына и дочери, женщина обратилась за помощью к русским друзьям, живущим неподалеку от их испанского дома.

Когда полицейские вошли в дом, то увидели перевернутую мебель, рядом с кроватью лежало тело девочки, а на стенах и постельном белье были пятна крови. Об этом пишет канал TeleCinco.

По сообщениям испанских СМИ, следствие предполагает насильственную смерть. Сейчас полицейские разыскивают старшего брата погибшей девочки, которого соседи не видели несколько дней.

На данный момент посольство РФ в Испании выясняет все обстоятельства гибели 13-летней гражданки России.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата17.06.2019, 00:00
В Минздраве рассказали об итогах проверки по обеспечению граждан лекарствами
Дата17.06.2019, 05:08
Воздушный бой на сверхзвуке: кадры полетов Су-27СМ3 и Су-30М2 над Кавказом
Дата17.06.2019, 07:54
Федор Емельяненко заявил о продолжении бойцовской карьеры
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата17.06.2019, 17:49
На Ле-Бурже представили европейский истребитель пятого поколения
Дата12.06.2019, 10:20
Мужество, вошедшее в историю: главные и ранее неизвестные факты о марш-броске на Приштину
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
18:58 В стране и мире
Умер бывший президент Египта Мухаммед Мурси
18:19 ОПК
Видео
Кадры показательных полетов амфибии Бе-200 на Ле-Бурже
18:18 В стране и мире
Видео
Это фиаско, капитан: польские моряки повредили корабль в ходе учений НАТО
18:04 В стране и мире
ВСУ накрыли массированным минометным огнем окраины Донецка: кадры последствий
17:50 В стране и мире
Видео
Космическая печь: плавящийся в атмосфере Земли спутник показали на видео
События дня
События дня
«Дорога памяти»
Борьба за жизнь Бари Алибасова
Современные технологии в деле
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Летающие чемоданы: мощную турбулентность сняли изнутри салона лайнера
Видео
Кишащая червями: жительнице Татарстана попалась клубника с нематодами
Британские СМИ рассказали о «таинственном существе», появившемся в Чернобыле незадолго до трагедии
«Встретимся, тварь тупая»: экс-глава батальона «Донбасс» ответил Муженко из-за авиаудара
Видео
Плотная пылевая туча «поглотила» американский город: видео
Видео
На спор: ограбление магазина Томом Хэнксом попало на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.