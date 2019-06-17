ВСУ накрыли массированным минометным огнем окраины Донецка: кадры последствий

Съемочная группа «Звезды» сняла последствия обстрела Донбасса украинскими силовиками. ВСУ открыли массированный минометный огонь по северной окраине Донецка, в результате чего были повреждены два жилых дома. Под обстрелом оказались Донецкий аэропорт и населенный пункт Спартак.

За минувшие сутки массированные удары были зафиксированы не только в Донецкой, но и в Луганском самопровозглашенных республиках.

Украинские силовики применяли танки, артиллерию, минометы и зенитную установку. В результате обстрела серьезно пострадала инфраструктура поселка Октябрьский. Людям приходилось укрываться в подвалах и бомбоубежищах.

Ситуация на линии разграничения с каждым днем становится все критичнее. По мнению руководства самопровозглашенных республик, вопрос мирного урегулирования в регионе находится под угрозой срыва.

Зачем ВСУ атакуют Донбасс прямо перед встречей минской группы, выяснял одесский журналист Антон Давидченко. В студии «Открытого эфира» он расскажет о результатах своего расследования. Смотрите 17 июня в 21:25 на телеканале «Звезда».