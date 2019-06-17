Космическая печь: плавящийся в атмосфере Земли спутник показали на видео

Специалисты Европейского космического агентства (ESA) расплавили деталь космического спутника в рамках исследовательской программы «Чистый космос».

Ее авторы стремятся разработать орбитальные аппараты, которые после своего выхода из строя будут полностью самоуничтожаться в земной атмосфере.

Для проведения космического эксперимента, в земных условиях была сконструирована специальная плазменная аэродинамическая труба.

В нее поместили магнитоотводчик размером 4х10 сантиметров. Эта деталь спутника предназначена для взаимодействия аппарата с магнитным полем Земли.

Образец был изготовлен из специального композита, армированного внешним углеродным волокном. Для чистоты эксперимента, деталь снабдили медными катушками и внутренним железокобальтовым сердечником.

Зрелищное видео ESA разместила на своем официальном канале в YouTube.

«Мы разрабатываем технологии и методы для обеспечения того, чтобы будущие низкоорбитальные спутники проектировались так, чтобы они полностью сгорали после вхождения в атмосферу Земли», - говорится в заявлении ESA.

Наблюдая за процессом имитации прохождения спутника через плотные слои атмосферы, ученые фиксировали параметры работы устройства и температурный режим.

Магнитоотводчик нагрели до нескольких тысяч градусов по Цельсию. Полученные данные войдут в основу отчета, которым будут руководствоваться производители космических аппаратов будущего.