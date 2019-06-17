Летающие чемоданы: мощную турбулентность сняли изнутри салона лайнера

Десяти пассажирам самолета Boeing 737-300, который летел из Приштины в Базель, понадобилась помощь врачей - лайнер попал в зону сильнейшей турбулентности.

Тряска была настолько сильной, что вещи с багажных полок в буквальном смысле летали по салону. В этот момент в салоне находился 121 пассажир.

Незадолго до инцидента бортпроводники начали обслуживание и один из членов экипажа катил между рядами тележку с напитками.

От сильного толчка емкость с кипятком подбросило и она опрокинулась на сидящих рядом пассажиров, которые получили ожоги.

Все это людям пришлось пережить всего за 20 минут до приземления, когда самолет пролетал над горами южного Тироля.

Посадка прошла благополучно, а на летном поле пострадавших уже ждали медики, которые оказали им первую помощь.