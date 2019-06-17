В Луганске открыли памятник погибшим российским журналистам

Сегодня возле Дома правительства в Луганске, в пятую годовщину со дня гибели корреспондента ВГТРК Игоря Корнелюка и видеоинженера Антона Волошина, собрались сотни людей. Там открыли памятный знак журналистам, погибшим при исполнении своего профессионального долга во время конфликта в Донбассе.

В этот день, пять лет назад, съемочная группа попала под минометный обстрел у поселка Металлист. Журналисты готовили материал об эвакуации местных жителей из зоны боевых действий. Антон Волошин погиб на месте, Игорь Корнелюк получил тяжелое ранение и скончался в больнице.

Указом президента РФ Волошин и Корнелюк были посмертно награждены Орденами Мужества. В честь погибших была названа школа, расположенная в поселке Металлист.

Позднее следствие установило, что по журналистам вели прицельный огонь, хотя у обоих были специальные отличительные знаки работников СМИ.