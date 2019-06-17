Всеармейский этап конкурса «Рембат» стартовал в Омске
По итогам первого этапа лидирует команда Омского автобронетанкового института.
© Видео: ТРК "Звезда"
Пересечение противотанковых рвов, железнодорожных платформ, прохождение водных преград. Из-за многодневных дождей и без того экстремальная трасса стала еще более непроходимой.
После преодоления трассы экипажи принялись за разгрузку вагонов с помощью кранов.
И напоследок - ремонт техники - замена переднего колеса. Как отмечают организаторы, участники конкурса выступают значительно увереннее по сравнению с прошлым годом.
По итогам первого этапа лидирует команда Омского автобронетанкового института.