На месте поворотного добиблейского сражения обнаружена монументальная находка

Подводные археологи обнаружили на месте эпической битвы, произошедшей 2500 лет назад, остатки монументального сооружения из древней Греции. Об этом сообщает издание Newsweek.

Огромное здание было обнаружено на мелководье у побережья Саламина во время земляных работ. По данным Министерства культуры Греции, сооружение относится ко времени битвы при Саламине - морского сражения между греческими и персидскими флотами в ходе греко-персидских войн, произошедшего в 480 г. до н. э По данным ряда специалистов, оно стало поворотным моментом в истории западной цивилизации.

Археологи исследовали местность, где были обнаружены останки, и выяснили, что здание имеет длину более 15 метров и расположено на оси Север-Юг. По предположению исследователей, это было большое общественное здание, которое использовалось до поздних римских времен.

По мнению специалистов, вероятно, это сооружение являлось одним из главных общественных зданий в данном районе и располагалось в самой нижней точке древнего города - в порту.

Археологи также нашли на месте раскопок керамику, статуи, колонны, мраморные скульптуры и другие элементы, относящиеся к зданию.

По словам историков, это открытие позволит восстановить географию региона 2500 лет назад.