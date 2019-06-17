Иран сообщил о раскрытии действовавшей в интересах ЦРУ киберсети
Страна поделилась необходимой информацией о раскрытой сети с партнерами.
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Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шахмани сообщил о раскрытии деятельности сети, занимавшейся кибершпионажем, и находившейся под контролем ЦРУ.
«Какое-то время назад одна из самых изощренных сетей ЦРУ, которая была задействована для кибершпионажа и составляла важную часть оперативного потенциала ЦРУ в странах-целях США, была раскрыта разведкой, и ей был нанесен удар», - приводит слова Али Шамхани сайт государственного телевидения Ирана.
Шамхани так же уточнил, что Иран поделился необходимой информацией со странами-партнерами, в которых действовала эта сеть. В результате сотрудничества, были выявлены и задержаны некоторые шпионы.