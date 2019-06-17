Владимир Путин подписал закон, ужесточающий уголовную ответственность за «пьяные» ДТП.

Теперь, согласно документу, если в результате дорожной аварии причинен тяжкий вред здоровью пострадавшего, водителю грозит от трех до семи лет лишения свободы. До этого, санкция по данной статьей не превышала четырех лет.

Если пьяный водитель убил человека, то он отправится в тюрьму на срок от пяти до двенадцати лет.

До этого виновникам смертельных «пьяных» ДТП грозило до семи лет лишения свободы максимум.

Ужесточается наказание для нетрезвых автовладельцев, если их действия привели к гибели двух и более человек, - от восьми до пятнадцати лет за решеткой. Сейчас таким водителям грозит от четырех до девяти лет.

Ранее закон, ужесточающий ответственность за «пьяные» ДТП одобрил Совет Федерации.

Наказания за аналогичные преступления в пьяном виде на железнодорожном, водном и воздушном транспорте также предлагается ужесточить.

Для этого необходимо внести поправки в 263-ю статью Уголовного кодекса РФ.

Помимо этого выдвинуто предложение дополнить четвертую и 15-ю статьи УК РФ, добавив к группе тяжких неосторожные действия, за совершение которых максимальное наказание - не больше 15 лет лишения свободы.