Россия отвергла обвинения США в якобы нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Соответствующий комментарий опубликован на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

Дипломаты подчеркивают, что всяческие претензии из-за океана - беспочвенны и расцениваются Москвой как «прикрытие» шагов самого Вашингтона по возобновлению собственных атомных тестов.

«Характерно, что США даже не потрудились изобрести хоть какую-то новую схему для осуществления своих планов и практически полностью повторяют действия по выходу из ДРСМД. По всей вероятности, в скором времени следует ожидать заявления администрации США о том, что она не считает возможным оставаться в ДВЗЯИ, который якобы "нарушается другими его участниками"», - говорится в сообщении МИДа.

На Смоленской площади указали, что политика, проводимая США ведет к разрушению международных договоренностей в области нераспространения и контроля над вооружениями.