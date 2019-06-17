Десант НАТО «захватил» пляж с отдыхающими в Литве

Военнослужащие НАТО распугали отдыхающих на пляже в Литве. Бравые десантники, под знаменами североатлантического альянса, высадились на берег прямо посреди пляжа в городе Паланга.

За стремительной «атакой», в которой принимали участие боевые корабли, бронетехника и вертолеты, с изумлением наблюдали сотни туристов, которые были вынуждены в спешке ретироваться с лежаков и полотенец, чтобы не угодить под гусеницы бронетехники.

В итоге военнослужащие альянса расчистили пятачок и провели на нем показательные тренировки.

В руководстве НАТО объяснили, что намеренно выбрали пляж ареной для учений Baltops-2019, чтобы зрелищное мероприятие было видно издалека.

Тем временем, НАТО продолжает наращивать свое военное присутствие в Восточной Европе.

Ранее стало известно, что военнослужащие США будут размещены в шести районах Польши.

Принципиальная договоренность об этом была достигнута на переговорах Анджея Дуды и Дональда Трампа в Вашингтоне.

Официальная Варшава дала добро на размещение на своей территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9 и увеличение численного состава американских военнослужащих на одну тысячу.

Отмечается, что на сегодняшний день в стране дислоцируется 4,5 тысячи американских солдат.

В свою очередь, Польша обязуется за свой счет подготовить всю необходимую инфраструктуру для размещения данного количества американских военных и техники, построить военный аэродром, который также мог бы быть использован при переброске сил «для учений и на непредвиденный случай».