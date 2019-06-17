Президент РФ пообщался по телефону с главами Узбекистана, Таджикистана и Туркмении

Президент России сегодня провел телефонные разговоры с главами Узбекистана, Таджикистана и Туркмении.

В телефонной беседе с главой Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым, Владимир Путин затронул вопросы двухстороннего сотрудничества, взаимодействия стран в рамках СНГ, а так же поднял тему подготовки к Каспийскому экономическому форуму, который должен состоятся в августе. Так же, в ходе беседы, главы двух стран обсудили будущий визит в Россию президента Туркменистана.

С президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым президент РФ обсудил вопросы взаимоотношения двух стран, которые были подняты еще во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.

Во время третьего телефонного разговора, Владимир Путин поблагодарил президента Таджикистана Эмомали Рахмона за успешную организацию саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который прошел 14 и 15 июня в Душанбе.