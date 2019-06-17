Дмитрий Медведев распорядился не допустить роста цен на бензин
Ситуацию на рынке автомобильного топлива обсудят зампред правительства РФ Дмитрий Козак и представители нефтяных компаний.
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев распорядился проверить сообщения о росте цен на бензин и принять необходимые меры по его недопущению.
Ответственным за исполнение поручения назначен зампред правительства Дмитрий Козак.
В ходе заседания правительства он отметил, что ситуация на рынке автомобильного топлива станет темой его встречи с представителями нефтяных компаний, которая состоится этим вечером.
Ранее Дмитрий Козак заявлял об отсутствии угрозы подорожания топлива.
В конце мая он прокомментировал письмо Независимого топливного союза о риске скачка цен.
По словам зампреда правительства РФ, биржевые цены, как и ожидалось, немного поднялись в связи с тем, что и мировые цены на моторное топливо пошли вверх.