Враждебная фауна: моль опутала Иркутск черной паутиной

В Иркутске настоящее нашествие гусениц. Вредитель атакует кроны городских деревьев, беспощадно уничтожая молодую листву и окутывая деревья паутиной.

Личинки горностаевой моли падают на головы горожан и кишат на тротуарах. Особенно страдают от паразита яблоневые деревья.

Сейчас зеленые насаждения в городской черте обрабатываются специальными химикатами. Всего планируется опрыскать более 30 тысяч деревьев.

Особо сложная ситуация в частном секторе, где борьбой с вредителем никто не занимается. Администрация областного центра вынуждена взять эти работы на себя.

На борьбу с горностаевой молью планируется затратить более трех миллионов рублей. Уже заключены два муниципальных контракта и определены подрядчики из числа местных фирм.

Однако, эксперты не верят в успех борьбы с гусеницами.

«Видимо, искоренить ее уже невозможно, раз этот вид попал к нам и теперь поселился навсегда. Поэтому нужно с этим обстоятельством смириться и просто стараться следить за численностью паразита и периодически применять действенные меры борьбы с ним. Этот вид постепенно расширял свой ареал обитания с востока на запад. Около 10 лет назад были отмечены вспышки в Чите, потом паразит захватил все города Прибайкалья и, вероятно, движется на запад. Потому необходимо обратить внимание на происходящее специалистам в других городах», - предупреждает доцент кафедры зоологии беспозвоночных и гидробиологии ИГУ, энтомолог Виктор Шиленков.

Горностаевая моль устойчива ко многим факторам, в том числе и химикатам, а после формирования огромного кокона из паутины она становится недосягаемой для хищников.

Частично проблему можно решить формовочной обрезкой деревьев. Пораженные ветки срезают каждую осень и весну.

А пока местным жителям приходится мириться с неприятным соседством.