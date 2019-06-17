«Не осознает, какой сейчас год»: сын Алибасова сообщил о проблемах с памятью у отца

Сегодня в первом часу дня сын музыкального продюсера Бари Алибасов-младший забрал отца из НИИ имени Склифосовского. По его словам, на данный момент жизни артиста ничего не угрожает.

«В половину первого дня мы его забрали из Склифа, и должны были везти на частном самолете в Казахстан на реабилитацию», - рассказал сын Алибасова.

Однако поездка в Казахстан на несколько дней отложилась. По словам Бари-младшего, у музыканта возникли проблемы с памятью, и он не понимает в каком году находится. По представлениям артиста, он сейчас в Сочи на отдыхе вместе с Лидией Федосеевой-Шукшиной.

«Он сейчас не осознает, какой сейчас год. Его место во времени в течение дня постоянно "прыгает" от 1964 до 2015-го примерно», - отметил сын продюсера.

Ранее, о проблемах со здоровьем Бари Алибасова рассказывала светская львица Лена Ленина. На своей странице в соцсети она написала, что у 72-летнего продюсера уже давно наблюдались проблемы со слухом, зрением и обонянием.

Четвертого июня Бари Алибасов попал в реанимацию НИИ имени Склифосовско после того, как случайно выпил средство для прочистки труб. В результате несчастного случая он получил ожоги пищевода, желудка, кишечника и дыхательных путей.

Семья Алибасова уже заявляла, что подает в суд на производителей вещества для прочистки труб. Своими действиями родственники хотят уберечь от подобных трагедий других людей, которые могут спутать яркую бутылку с бытовой химией с питьевым йогуртом или газировкой.