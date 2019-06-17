В Подмосковье семья заболела клещевым энцефалитом из-за молока

В Роспотребнадзоре сообщили о зарегистрированных случаях заболевания клещевым вирусным энцефалитом в одном из районов Московской области. При этом уточняется, что происшествия связаны с употреблением сырого козьего молока: в пробах этого продукта был обнаружен возбудитель.

По данным пресс-службы ведомства, все случаи наблюдались в одной семье. Пострадавшие лечатся в стационаре.

«Проводится выписка выздоравливающих», - уточняется в сообщении.

При этом Роспотребнадзор организовал полный комплекс противоэпидемических мер, участие в котором принимают ведущие научные организации.

«Проводится дополнительное обследование природной территории, проведены необходимые обработки против клещей и грызунов», - отметили в ведомстве.

Вместе с тем специалисты подчеркнули, что ситуация находится под контролем.

Роспотребнадзор запустил горячую линию по профилактике заболеваний после укуса клещей. Кроме того, в федеральном органе дали рекомендации, как защитить себя от вируса.