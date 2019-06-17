Актер сериала «Чернобыль» рассказал о трагической связи своей семьи с аварией на АЭС

Звезда сериала HBO «Чернобыль» Алекс Фернс, исполнивший роль главного шахтера Андрея Глухова, утверждает, что его дядя, Роберт Стивенсон, умер в результате аварии на АЭС. Об этом актер рассказал в интервью шотландской газете Daily Record.

По словам Фернса, его дядя работал в Шотландском управлении водного хозяйства и подвергся воздействию дождя, отравленного в результате аварии на Чернобыльской АЭС. А в 2004 году Роберт Стивенсон умер от рака в возрасте 47 лет. Фернс полагает, что эта смерть стала следствием трагедии 1986 года.

«Мой дядя Роберт раньше работал в шотландском совете по водным ресурсам. Когда случился Чернобыль, отравленный дождь обрушился на запад и центр Шотландии. Мой дядя и его коллеги работали под дождем в районе Килларна... Ни одному из них не исполнилось 50 лет, включая Роберта. Все они умерли от рака», - рассказал Фернс.

Актер отметил, что никто не знает, действительно ли здоровье умерших от рака мужчин пошатнулось после Чернобыльской трагедии, но «семья убеждена, что это как-то связано» с аварией.

Чернобыльская катастрофа произошла 26 апреля 1986 года. В результате разрушения четвертого энергоблока ЧАЭС в окружающую среду было выброшено гигантское количество радиоактивных веществ. Из 30-километровой зоны было эвакуировано более 115 тысяч человек, а в ликвидации последствий аварии приняли участие около 600 тысяч человек.

Сериал HBO «Чернобыль», вышедший недавно на телеэкранах, вновь пробудил интерес людей к трагедии. По данным СМИ, после выхода ленты значительно увеличилось количество туристов, пытающихся проникнуть в зону отчуждения.