Бари Алибасова выписали из больницы. Сейчас он находится с женой Лидией Федосеевой-Шукшиной и готовится к отправке в Казахстан на частном самолете. Об этом заявил сын продюсера Бари Алибасов-младший.

«Забрал папу из Склифа, потому что на данный момент, по анализам, сделанным сегодня утром, на 11 часов утра, его жизни ничто не угрожает. Поэтому в половине первого мы его забрали из Склифа и должны были везти в Казахстан на частную реабилитацию, потому что у него должен правильно зажить циркулярный ожог пищевода, который ни к чему летальному не приведет, но есть еще риск, что он глотать не сможет», - заявил сын продюсера в разговоре со «Звездой».

Вместе с тем Алибасов-младший также отметил, что у его отца наблюдаются проблемы с памятью.

«Он сейчас не осознает, какой сейчас год и его место во времени, оно в течение дня постоянно "прыгает" от 64-го где-то до 2015-го. Поэтому они сейчас три дня проведут в месте, где он сейчас считает, что он на романтическом отдыхе вместе с Лидией Николаевной. Она три дня проведет вместе с ним, и когда его состояние будет чуть лучше и он как минимум вспомнит, что произошло, мы его отправим на реабилитацию по приглашению казахской стороны», - подытожил Алибасов-младший.

По его словам, продюсер в настоящее время находится в Подмосковье, однако сам он считает, что он в Сочи, в том самом месте, где они когда-то познакомились с Федосеевой-Шукшиной.

Напомним, четвертого июня Алибасов случайно выпил средство для прочистки труб. В результате несчастного случая он получил ожоги пищевода, желудка, кишечника и дыхательных путей.