Юнкер заявил о необходимости сотрудничества с Россией
Председатель ЕК подчеркнул, что без России «нет архитектурной безопасности».
© Фото: Bodo Schackow, dpa Globallookpress
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о необходимости сотрудничества с Россией.
«Нельзя враждебно принимать Россию», — передает слова Юнкера представитель пресс-службы ЕК Мина Андреева на своей странице в Twitter.
При этом председатель ЕК подчеркнул, что без России «нет архитектуры безопасности».
Ранее 1 июня в Брюсселе Юнкер также заявил в ходе своего выступления в одном из аналитических центров, посвященному реформе Евросоюза, что важно восстановить прежние связи с Россией, учитывая разницу площади ее территории и Евросоюза.