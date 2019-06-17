Обманувший родственников Алибасова аферист попросил вернуть ему кота

Мошенник, обманувший родственников продюсера Бари Алибасова, захотел получить отданного «не того» кота обратно. При этом он вернул часть полученных в качестве вознаграждения денег.

По словам представителя музыканта Вадима Горжанкина, аферист самостоятельно связался с ним и попросил отдать животное назад, мотивировав это требованием родственников, у которых собственно он и «позаимствовал» двойника любимца Алибасова.

Мошенник рассказал, что когда услышал о пропаже кота Чучи во время пресс-конференции в квартире Алибасова, сразу же принял решение украсть похожего у родных. Но когда они обнаружили пропажу и услышали новости о питомце Алибасова, сопоставили пару фактов и узнали, куда делся их кот по кличке Осирис.

Преступник принес обратно 550 тысяч рублей, а 250 пообещал вернуть позже, признавшись, что уже успел потратить деньги. Однако все оказалось не так просто, так как животное успели отдать на передержку поклоннице группы «На-На», которая перестала выходить на связь. Разобраться в ситуации пообещал лично солист группы Владимир Политов.

Напомним, кот пропал, когда в квартиру продюсера нагрянули журналисты, желавшие узнать подробности его состояния после отравления бытовой химией. После того, как за питомца объявили вознаграждение, сразу же нашелся мужчина, который отдал животное помощнице Алибасова. Впоследствии был обнаружен настоящий сбежавший кот, спаситель которого, к слову, отказался от вознаграждения.