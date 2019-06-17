Российские моряки с атакованного в Оманском заливе танкера возвращаются домой

Экипаж российского танкера, атакованного в Оманском заливе, возвращаются домой. В настоящий момент 12 граждан РФ ожидают оформления необходимых документов в Дубае.

Каким именно способом они вернутся в Россию, пока неизвестно. Решение об этом будет принято судовладельцем. Не исключается, что моряков доставят обратно на нефтевоз.

Напомним, два танкера подверглись атаке в четверг, 13 июня. Соединенные Штаты бездоказательно назвали виновником инцидента Иран, отметив, что допускают применение против Тегерана военной силы. В Кремле, в свою очередь, призвали не допускать голословных обвинений, подчеркнув важность убедительных данных о том, кто именно атаковал танкеры. По данным западных агентств, нефтевозы подверглись торпедной атаке.