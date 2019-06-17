В Таллинне доктору Айболиту запретили носить красный крест

Руководитель таллиннского Русского молодежного театра Александр Пуолакайнен заявил о требовании, которое театру выдвинули в эстонском отделении Красного Креста. В частности, организация потребовала убрать изображение красного креста с костюма сказочного персонажа Доктора Айболита.

«Вчера мне раздался звонок на мобильный телефон из общества Красного Креста и потребовали убрать кресты с наших театральных костюмов», - заявил Пуолакайнен.

Худрук пояснил секретарю организации, что речь идет о литературном герое сказки «Доктор Айболит», и ничего страшного в этом нет. Однако в ответ представитель общества заявила, что «если вдруг кто-то, контролирующий исполнение закона, придет и увидит эти красные кресты, то театру может быть выписан огромный штраф».

Пуолакайнен отметил, что скорее всего, представитель организации увидела рекламу спектакля «Доктор Айболит» на страничке Facebook, что и вызвало такую неоднозначную реакцию.

Руководитель театра также уточнил, что никаких официальных бумаг на этот счет не получал, и разговор остался на уровне «предупреждения из хороших побуждений».

Позднее в интервью местному порталу Delta секретарь Красного Креста в Таллине Лилия Лаури пояснила, что закон о названии и эмблеме организации был принят в 2006 году. Согласно документу, символ Красного Креста может использовать только сама организация. Лаури также добавила, что ранее одна из медицинских организаций была оштрафована за нарушение данного закона на 2 тысячи евро.