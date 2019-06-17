Пытавшийся порвать оковы иллюзионист пропал в индийской реке

Индийская полиция, спасатели и волонтеры уже почти сутки ищут в реке Ганг популярного индийского иллюзиониста Чанчала Лахири, известно также под псевдонимом Волшебник Мандрэйк, после того, как он решил показать трюк с подводным освобождением из оков.

Накануне фокусник, скованный цепями и шестью замками, при помощи крана был погружен в реку в штате Западная Бенгалия, однако выбраться оттуда не смог. Посмотреть на зрелищное событие собрались десятки людей.

Как сообщается, ранее фокусник уже неоднократно выполнял подобные трюки с погружением в воду в запертой клетке или стеклянном ящике, однако опыта погружения в цепях у мужчины не было.

«Если я смогу освободиться, это будет волшебство. Если я не смогу это сделать, это будет трагично», - сказал Лахири непосредственно перед погружением.

На розыски мужчины была отправлена команда дайверов. Они осмотрели участок водоема, однако тело иллюзиониста найдено не было. Впрочем, по мнению властей, объявлять его мертвым пока не стоит.

В 2013 году Чанчала Лахири оказался в центре скандала, когда зрители обнаружили легко открываемую дверь у конструкции подводной клетки, которую использовал для погружения Волшебник Мандрэйк.