В Кремле обозначили обязанности Бабича в Минэкономразвития

В Кремле заявили, что экс-посол РФ в Белоруссии Михаил Бабич продолжит заниматься интеграционной политикой в Минэкономразвития. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, бывший посол обладает достаточно большим опытом для ведения такой деятельности.

«То, что нам известно – во многом он (Бабич – прим. ред.) будет заниматься координацией и организацией интеграционной работы. Мы знаем, что у Бабича достаточно высокий уровень экспертизы в этой области, которую он сможет использовать на благо ускорения самых различных интеграционных процессов», - заявил Песков.

Представитель Кремля также отметил роль Минэкономразвития как одного из наиболее активных участников всех процессов в данной области.

Ранее сам бывший посол РФ в Белоруссии рассказал «Звезде» о своем увольнении с должности и назначении заместителем министра экономического развития России. Бабич был освобожден от должности посла в конце апреля 2019 года.