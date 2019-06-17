Коллеги вспоминают погибших на Донбассе журналистов «Вестей» Антона Волошина и Игоря Корнелюка

Сегодня пятая годовщина гибели в Донбассе журналиста «Вестей» Игоря Корнелюка и звукооператора Антона Волошина. Группа попала под минометный обстрел в районе Луганска, когда снимала репортаж об эвакуации беженцев из зоны боевых действий. Как позже установило следствие, украинские силовики вели по журналистам прицельный огонь, несмотря на то, что Игорь Корнелюк и Антон Волошин были с отличительными знаками работников СМИ.

Антон Волошин погиб на месте. Игорь Корнелюк получил тяжелое ранение, врачи не смогли его спасти. Указом президента оба посмертно были награждены Орденами мужества. У поселка Металлист, где погибли журналисты, установлен памятный крест.