Путину доложили об обстановке в пензенской Чемодановке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер находится в курсе ситуации в пензенском селе Чемодановка, где произошел бытовой конфликт, переросший в драку, в результате которой пострадали четверо и погиб один человек. Песков сказал, что установление причин случившегося не в компетенции правительства.

«Нам известно о том, что там происходит, это весьма резонансная ситуация. Президент был в Таджикистане, и ему докладывалось, когда все это случилось. Что касается причин произошедшего, то, наверное, здесь все-таки с руки говорить правоохранительным органам», - заявил представитель Кремля.

Конфликт в селе под Пензой разгорелся вечером 13 июня. В результате массовой драки задержали 15 ее участников, один из которых подозревается в убийстве. Разные источники называют различные причины возникновения недопониманий между местными жителями. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал воздержаться от преждевременных выводов.