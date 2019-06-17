Фанат Super Mario создал новую версию игры с режимом «королевской битвы»

Фанат Super Mario Bros создал новую - браузерную версию популярной игры, добавив в нее режим королевской битвы в расчете на 100 участников. Об этом пишет портал Daily.Afisha.

В материале говорится, что игра, получившая название Mario Royale, является абсолютно бесплатной. Теперь сразу сотня игроков сможет разбивать кирпичи, воровать друг у друга грибы, а также «уничтожать» своих соперников при помощи панциря Купы.

По информации портала, Mario Royale создана на базе HTML-5. На разработку игры у ее создателя ушло всего три недели.

Напомним, впервые игра, где главным действующим персонажем является строитель Марио, вышла в свет 34 года назад.