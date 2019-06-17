В Кремле не исключили разговора Путина с Трампом на полях G20

Никаких новостей относительно возможной полноформатной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никаких новостей относительно возможной полноформатной встречи президентов Путина и Трампа в Осаке нет. Это означает, что до сих пор американская сторона не сформулировала никакие инициативы или предложения на этот счет», - сказал Песков.

В то же время представитель Кремля не исключил диалога между главами России и США «на ногах».

«Учитывая, что Трамп и Путин примут участие в "двадцатке", нельзя исключать их общение "на ногах", но это не будет являться полноформатной встречей», - отметил пресс-секретарь главы РФ.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет в конце июня в японской Осаке. Ранее глава США Дональд Трамп заявил о своих планах встретиться в рамках этого мероприятия с Владимиром Путиным.

Главы двух стран впервые встретились на саммите G20 в июле 2017 года в Гамбурге. Затем двусторонняя встреча Путина и Трампа прошла в Хельсинки, еще одна короткая беседа состоялась на полях G20 в Буэнос-Айресе в 2018 году.