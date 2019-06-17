Полиция Таиланда арестовала «Джорджа Клуни» за торговлю в Интернете

В Таиланде задержали гражданина Италии, который выдавал себя за известного голливудского актера Джорджа Клуни.

Таиландские правоохранители арестовали мужчину после того, как он, пользуясь сходством с артистом, продавал от его лица одежду. Несколько лет мошенник успешно обманывал доверчивых Интернет-пользователей, веривших, что актер, снявшийся во множестве кассовых кинолент, занялся бизнесом по продаже одежды. Кадры задержания итальянца по имени Франческо Гальделли публикует Sky News.

Вместе с ним была задержана и его жена. Супруги и ранее занимались мошенничеством, занимаясь продажей поддельных часов Rolex. Джордж Клуни лично заявил в суд Милана о том, что его имя и образ используются сторонними людьми с целью наживы. Пара скрывалась от правосудия в Таиланде уже несколько лет, начиная с 2014 года.