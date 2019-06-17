Назван главный признак опасной для жизни болезни

Ученые из США выяснили, какие признаки изменений в организме могут в перспективе повлечь серьезные проблемы со здоровьем. Высокий уровень кальция в коронарных артериях в среднем возрасте может стать причиной сердечной недостаточности в будущем.

Вывод, к которому пришли американские ученые, основан на обследовании 2499 человек молодого и среднего возрастов. Специалисты провели анализ их кровеносных сосудов и выяснили, что кальцифицированные бляшки помимо непосредственно кальция содержат в себе также жир и холестерин, превышенное содержание которых способствует сужению сосудов и уменьшению кровотока.

Повышение уровня бляшек происходило с увеличением возраста испытуемых, их систолического артериального давления, холестерина, при наличии у них сахарного диабета и склонности к курению. Результаты исследования приводит портал EurekAlert!.

Помимо всех происходящих в связи с бляшками изменений в организме происходит также утолщение и увеличение размеров левого желудочка сердца. Из-за этого сердце вынуждено активнее качать кровь, что повышает риск сердечной недостаточности.

Между тем, известно, что нужно делать, чтобы избежать развития данной болезни. Медики школы Уэйк Форест в США сделали вывод, что для этого необходимо придерживаться определенного питания, в частности, снизить потребление солей и алкоголя и увеличить количество фруктов, овощей и обезжиренных молочных продуктов в рационе.