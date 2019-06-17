Авиакомпанию S7 оштрафовали за жару на рейсе, которым летела группа «Чайф»

Авиакомпанию S7 Airlines, осуществлявшую в декабре 2018 года рейс Екатеринбург – Новосибирск, пассажиры которого в прямом смысле слова оказались в «бане» из-за сбоя в системе кондиционирования, оштрафовали на 30 тысяч рублей. Напомним, этим бортом также летели музыканты рок-группы «Чайф», лидер которой Владимир Шахрин выступил от лица всех пассажиров, потребовав от экипажа исправления ситуации.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что температура воздуха во время полета самолета действительно превышала допустимые значения из-за вышедшего из строя датчика температуры. Исправить неполадку сразу не удалось, так как члены экипажа не обладали необходимыми знаниями о работе прибора. Помимо штрафа, директору авиакомпании также было внесено представление.

Напомним, непосредственно в момент развития событий, вопреки заверениям пилотов, улучшений с температурой в салоне лайнера не последовало даже после взлета. Некоторым пассажирам чтобы прийти в себя от невозможной жары, даже потребовался нашатырь.