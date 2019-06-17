ВСУ открыли массированный огонь по аэропорту Донецка

ВСУ открыли массированный минометный обстрел по северной окраине Донецка, в результате чего два жилых дома оказались повреждены. Об этом сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

По его словам, под обстрелом оказались Донецкий аэропорт и населенный пункт Спартак.

«Обстрел ведется с применением различных видов вооружений, в том числе минометов калибрами 120 и 82 мм», - цитирует его Донецкое агентство новостей.

По данным СЦКК, за последний час украинские военнослужащие выпустили по указанным районам более 30 мин. Также применяются зенитные установки, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По предварительным данным, жертв в результате обстрела нет. Вся информация уточняется.