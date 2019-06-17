Трамп выгнал шефа аппарата Белого дома за кашель

Президент США Дональд Трамп попросил исполняющего обязанности шефа аппарата Белого дома Мика Малвейни покинуть Овальный кабинет, потому что тот кашлял во время его интервью телеканалу ABC.

Уточняется, что Малвейн начал кашлять, когда корреспондент телеканал спросил Трампа о его налоговой декларации. Телеведущий ABC Джордж Стефанопулос позднее объяснил, что речь идет об и. о. шефа аппарата Белого дома.

«Я не люблю это, вы знаете, я не люблю это. Если вы собираетесь кашлять, пожалуйста, покиньте помещение. Вы просто не можете, вы просто не можете кашлять», – сказал Трамп.

Ранее 4 января Дональд Трамп в ходе встречи с лидерами Конгресса в Белом доме выругался в адрес Малвейни. Тогда лидер Соединенных штатов требовал утвердить сумму в размере 5,7 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой. В ответ на предложение президента Малвейн предложил найти компромисс в данном вопросе. Тогда Трамп «резко прервал его», выругался в его адрес и заявил, что он все испортил.