Умер 1-й зампред КГБ СССР генерал армии Филипп Бобков

Умер генерал армии, 1-й зампред КГБ СССР Филипп Бобков. Он нес службу в органах госбезопасности в течение 45 лет.

О том, что генерал ушел из жизни, стало известно в понедельник, 17 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на родственников Бобкова. Его не стало на 94-м году жизни.

Бобков начал с должности оперуполномоченного в 1946 году, а затем занимал пост главы 5-го управления КГБ с 1969 по 1983 годы. В течение двух лет после этого был заместителем председателя комитета, а еще позже – первым замом председателя. Также Бобков работал в Верховном Совете РСФСР. Генерал был членом ЦК КПСС в конце 80-х и народным депутатом РСФСР в 1990 - 1992 годах.