В Азербайджане четыре человека погибли в результате перестрелки

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате стрельбы на западе Азербайджана, передает местное агентство Репорт. Сообщается также о восьми пострадавших. Причиной инцидента стала кровная вражда между семьями.

«Инцидент произошел на территории села Беюк Кесик. Недавно вышедший на свободу мужчина открыл стрельбу на рынке, в результате чего получили ранения 8 человек. На месте происшествия погибли мать и двое детей, а также работавший там продавец», - передает агентство с места события.

По некоторым данным, нападавший уже сдался полиции. Пострадавшие размещены в Агстафинскую центральную районную больницу. Медики оценивают состояние одного из них, как тяжелое.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и скорая помощь. По факту случившегося ведется расследование.