Экс-посол России в Белоруссии назначен замминистра экономразвития РФ

Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития РФ. Соответствующее распоряжение появилось на официальном портале правовой информации.

Михаил Бабич был освобожден от должности посла России в Минске в конце апреля. Он также покинул пост спецпредставителя президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Республикой Беларусь. Как рассказал «Звезде» сам Михаил Бабич, его увольнение связано с переходом на новую работу.

На пост посла России в Минске был назначен Дмитрий Мезенцев.