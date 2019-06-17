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Основатель Huawei сравнил компанию с поврежденным самолетом

Кристина Волкова
11:16 17.06.2019
Глава компании заявил также, что производство может сократиться на 30 миллиардов долларов.
Основатель Huawei сравнил компанию с поврежденным самолетом
© Фото: Andre M. Chang, ZUMAPRESS.com Globallookpress

Основатель телекоммуникационного гиганта Huawei Жэнь Чжэнфэй сравнил свою компанию с поврежденным самолетом и заявил, что производство в 2019-2020 годах сократится на 30 миллиардов долларов. Об этом глава компании заявил в эфире Центрального телевидения Китая.

«Я предполагаю, что в ближайшие два года мы сократим свое производство и наша выручка будет на $30 млрд ниже, чем прогнозировалось ранее», - сказал Чжэнфэй.

Он отметил, что последствия от торговой войны между США и Китаем будут непредсказуемыми.

«Я думаю, что обе стороны пострадают, - добавил Чжэнфэй. – Никто не победит».

Ранее китайская компания Huawei отменила запуск новой модели ноутбука Matebook. По словам главы потребительского подразделения Huawei Ричарда Ю, новую модель должны были представить 13 июня на выставке CES Asia 2019 в Шанхае. О том, когда возобновятся продажи, на данный момент неизвестно.

В мае президент США Дональд Трамп подписал указ, который позволяет администрации блокировать иностранные технологические компании, если они угрожают национальной безопасности. Позже американское правительство внесло Huawei в черный список.

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