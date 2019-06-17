Дозаправка «лисьей гончей» на Крайнем Cевере: кадры учений летчиков МиГ-31БМ

Летчики-истребители отдельного смешанного авиационного полка Тихоокеанского флота отработали выполнение воздушной дозаправки в районах Крайнего Севера на истребителях МиГ-31БМ (по кодификации НАТО: Foxhound — лисья гончая), сообщил Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту, капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

В ходе тренировок в сложных погодных условиях истребители-перехватчики морской авиации ТОФ контактировали с выпущенной штангой воздушного танкера Ил-78М, выдерживая заданную скорость и дистанцию до полной заправки самолета.

Всего за летную смену самолеты МиГ-31БМ осуществили более 20 подходов к танкеру.

Воздушная дозаправка топливом является одним из сложнейших элементов летной подготовки и выполняется для увеличения тактического радиуса действий боевых самолетов.

МиГ-31 – самый быстрый стоящий на вооружении боевой самолет, который способен уничтожать как самолеты и крылатые ракеты, так и низколетящие спутники. Первый в СССР истребитель четвертого поколения, который изначально создавался сетевым: каждая машина может передавать информацию и давать указание о целях всем остальным самолетам и ПВО, что значительно увеличивает его эффективность.