Илон Маск объявил об удалении аккаунта в своем Twitter

Глава корпорации SpaceX и компании по производству электромобилей Tesla Илон Маск объявил, что удалил свой профиль в соцсети Twitter. Сделал он это также в Twitter, после чего аккаунт был переименован.

После публикации поста вместо привычного уже имени фолловеры предпринимателя увидели новое название аккаунта «Daddy DotCom». Сама страница и опубликованные на ней записи в настоящее время доступны всем пользователям и никуда не делись. С чем связано незавершенное удаление аккаунта и что ждет его дальше, неизвестно.

До этого момента американский предприниматель всегда был активным пользователем социальных сетей. Он общался со своими подписчиками, отвечал им на вопросы, писал посты благодарности и слова поддержки.